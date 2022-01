Mecz Arsenal - Manchester City rozpocznie się w sobotę o godzinie 13.30. Spotkanie opuści trener Arsenalu Mikel Arteta, który przebywa w izolacji po zakażeniu koronawirusem. Gdzie oglądać Arsenal - Manchester City? Transmisja tv Arsenal - Manchester City na canal+sport. Mecz Arsenal - Manchester City "na żywo" na sport.interia.pl.





Arsenal - Manchester City: Wyniki i sytuacja w tabeli

Arsenal w tabeli Premier League zajmuje czwarte miejsce, zdobywając do tej pory 35 punktów. Do meczu Arsenal - Manchester City gospodarze podejdą w bardzo dobrych nastrojach. Arsenal ma za sobą cztery wygrane mecze, w których "The Gunners" zdobyli aż czternaście bramek. Mecz Arsenal - Manchester City to szansa dla szkoleniowca Mikela Artety, by utrzeć nosa Pepowi Guardioli, którego przez kilka lat był asystentem w barwach City.



Ostatnie wyniki Arsenalu w Premier League



Norwich - Arsenal 0-5

Leeds - Arsenal 1-4

Arsenal - West Ham 2-0

Manchester City w tabeli Premier League jest liderem. "The Citizens" na koncie mają 50 oczek i nad drugą Chelsea już osiem punktów przewagi. Mecz Arsenal - Manchester City goście rozpoczną mając za sobą dziesięć zwycięstw z rzędu i spore chęci na kolejne. W barwach City nie zagra Ferran Torres, który przeszedł do Barcelony za 55 milionów funtów. Według mediów Manchester City włączy się teraz w walkę o Erlinga Haalanda.



Wyniki Manchesteru City w Premier League

Brentford - Manchester City 0-1

Manchester City - Leicester 6-3



Newcastle - Manchester City 0-1



Arsenal - Manchester City. Kiedy i o której mecz Premier League?

Mecz Arsenal - Manchester City rozpocznie się w sobotę o godzinie 13.30 na Emirates Stadium w Londynie.



Arsenal - Manchester City. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Arsenal - Manchester City w tv - transmisja w canal+sport.



Mecz Arsenal - Manchester City. Transmisja online live stream

Arsenal - Manchester City online live stream na platformie canal+sport.



