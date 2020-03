Trener Arsenalu Mikel Arteta przeszedł pozytywnie testy na obecność koronawirusa w organizmie - poinformował londyński klub. W związku z tą smutną wiadomością Premier League zwołała na piątek nadzwyczajne posiedzenie.

Zdjęcie Mikel Arteta /AFP Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Znicz olimpijski zapłonął. Uroczystości pomimo koronawirusa się odbyły. Wideo AFP

"Nasze centrum treningowe Londyn Colney zostało zamknięte, po tam jak okazało się, że trener Mikel Arteta przeszedł pozytywnie testy na obecność wirusa Covid-19" - oświadczył Arsenal.

Reklama

W związku z zaplanowanym na sobotę meczem Premier Legaue z Brighton, klub dodał, że "stało się jasne, że nie będziemy w stanie rozegrać spotkań z obowiązującego nadal terminarza".



"Zdrowie naszych pracowników i całej społeczności jest naszym priorytetem, koncentrujemy się właśnie nad tym. Nasze myśli są z Mikelem, który jest oczywiście rozczarowany, ale też optymistycznie nastawiony do sytuacji. Pozostajemy w kontakcie z właściwymi organami, by odpowiednio zareagować na tę sytuację i oczekujemy powrotu do treningów i rozgrywania meczów tak szybko, jak na to autorytety medyczne pozwolą" - dodał klub.



Na razie Premier League, wedle terminarza, 14 marca ma rozegrać 30. kolejkę. Wszystko na to wskazuje, że w związku z dramatem Artety, zostanie ona odwołana. Na piątek liga zwołała nadzwyczajne posiedzenie.