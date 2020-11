W meczu 8. kolejki Premier League Aston Villa pokonała Arsenal 3-0. Bohaterem meczu został Ollie Watkins, który zdobył dwie bramki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolejna piękna WAG w Premier League. Julia Vigas to partnerka Thiago Alcantary. Wideo INTERIA.TV

8. kolejka Anglia - Premier League

2020-11-08 20:15 | Stadion: Emirates Stadium | Arbiter: Martin Atkinson Arsenal Londyn Aston Villa FC 0 3 DO PRZERWY 0-1 B. Saka 25' (samob.) O. Watkins 72',75'

Aston Villa mogła świetnie wejść w mecz. Już w 46. sekundzie do siatki trafił bowiem John McGinn. Sędzia jednak nie uznał gola. Po wideoweryfikacji dopatrzył się pozycji spalonej Rossa Barkleya. Jego udział w akcji był znikomy, nawet nie dotknął piłki, ale arbiter uznał, że absorbował uwagę bramkarza i cały czas mieliśmy wynik bezbramkowy.



Aston Villa i tak wyszła na prowadzenie. W 25. minucie w walce o piłkę z Trezeguetem, do własnej bramki trafił Bukayo Saka.



W końcówce pierwszej połowy Arsenal miał kilka dobrych sytuacji. Najbliżej strzelenia gola był w 41. minucie Alexandre Lacazette. Francuz uderzał głową, ale posłał piłkę nad bramką.



Do przerwy prowadzili więc goście i już na początku drugiej części mogli podwyższyć wynik. Strzał Trezegueta obronił jednak Bernd Leno.

Reklama

W 70. minucie niemiecki bramkarz był jednak bezradny. W 70. minucie długą piłkę w pole karne zagrał Douglas Luiz. W "szesnastce" z woleja mocno piłkę wstrzelił Barkley, a z bliska głową trafił Ollie Watkins.



Chwilę później Anglik zdobył kolejną bramkę. Jack Grealish przebiegł prawie całe boisko, przepchał Hectora Bellerina i zagrał prostopadle do Watkinsa, który pewnie wykończył akcję.

Aston Villa pewnie dowiozła zwycięstwo do końca. Dzięki wygranej ma 15 punktów i awansowała na szóste miejsce. Z kolei Arsenal do tej pory zgromadził o trzy "oczka" mniej i jest 11.



MP



0 3 Arsenal Londyn Aston Villa FC Leno Holding Tierney Magalhães Bellerín Partey Elneny Saka Willian Lacazette Aubameyang Martínez Cash Konsa Ngoyo Mings Targett Luiz Trézéguet Grealish McGinn Barkley Watkins 2 SKŁADY Arsenal Londyn Aston Villa FC Bernd Leno Damián Emiliano Martínez Rob Holding Matty Cash Kieran Tierney Ezri Konsa Ngoyo Gabriel dos Santos Magalhães Tyrone Mings Héctor Bellerín Matt Targett 46′ 46′ Thomas Teye Partey Douglas Luiz Soares de Paulo Mohamed Naser Elsayed Elneny 88′ 88′ Mahmoud Ibrahim Hassan Trezeguet 25′ (samob.) 25′ (samob.) Bukayo Saka Jack Grealish 65′ 65′ . Willian John McGinn 65′ 65′ Alexandre Lacazette Ross Barkley Pierre-Emerick Aubameyang 72′, 75′ 72′, 75′ Ollie Watkins REZERWOWI Rúnar Alex Rúnarsson Jed Steer . David Luiz Ahmed Eissa El Mohamady Abdel Fattah 46′ 46′ Daniel Ceballos Fernández Neil Taylor Ainsley Maitland-Niles 88′ 88′ Anwar El Ghazi Granit Xhaka Conor Hourihane 65′ 65′ Edward Nketiah Marvelous Nakamba 65′ 65′ Nicolas Pépé Keinan Davis

STATYSTYKI Arsenal Londyn Aston Villa FC 0 3 Posiadanie piłki 58,7% 41,3% Strzały 10 9 Strzały na bramkę 2 9 Rzuty rożne 3 8 Faule 11 13 Spalone 1 1

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League