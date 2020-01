Mateusz Klich i jego Leeds United byli bliscy sprawienia niespodzianki, ale ostatecznie ulegli Arsenalowi 0-1 w meczu 1/32 finału Pucharu Anglii i odpali z rozgrywek.

W pierwszej połowie nie widać było różnicy poziomu rozgrywkowego między drużynami. To Leeds grało zdecydowanie odważniej i kilkukrotnie potrafiło stworzyć sobie okazje do zdobycia bramki. Dwukrotnie w niezłej sytuacji był choćby Egzijan Alioski, ale brakowało mu precyzji w wykończeniu.

"Kanonierzy" obudzili się dopiero po przerwie i szybko zagrozili rywalowi uderzeniem z rzutu wolnego. Alexandre Lacazette uderzył widowiskowo, lecz trafił jedynie w poprzeczkę.

Londyńczycy objęli prowadzenie w 55. minucie, ale trzeba przyznać, że przy bramce Reissa Nelsona uśmiechnęło się do nich szczęście. Najpierw obrońca Leeds niefortunnie przeciął tor lotu piłki, w taki sposób, że ta trafiła do Nelsona, a później bramkarz odbił jeszcze strzał gracza Arsenalu, ale piłka i tak wpadła do bramki.

Mateusz Klich rozegrał całe spotkanie w barwach Leeds i zaprezentował się z dobrej strony. Był aktywny, starał się przyspieszać grę i nie bał się wchodzić w kontakt z graczami Arsenalu. Polak został za to ukarany żółtą kartką w 66. minucie.

Mecz był prowadzony w ostrym angielskim stylu i sędzia dwukrotnie korzystał z systemu VAR, by sprawdzić, czy nie powinien ukarać któregoś z zawodników czerwoną kartką, ale ostatecznie obie drużyny zakończyły spotkanie w komplecie.

Anglia - Puchar Anglii

2020-01-06 20:56 | Stadion: Emirates Stadium | Widzów: 58403 | Arbiter: A. Taylor Arsenal Londyn Leeds United 1 0 DO PRZERWY 0-0 R. Nelson 55'

1 0 Arsenal Londyn Leeds United Martínez Luiz Holding Kolaszinać Papastathopoulos Guendouzi Olié Oezil Xhaka Pépé Lacazette Nelson Meslier Ayling Berardi Douglas Gotts White Harrison Klich Phillips Bamford Alioski SKŁADY Arsenal Londyn Leeds United Damián Emiliano Martínez Illan Meslier . David Luiz 78′ 78′ Luke Ayling Rob Holding Gaetano Berardi 71′ 71′ Sead Kolaszinać Barry Douglas Sokratis Papastathopoulos 60′ 60′ Robbie Gotts Mattéo Guendouzi Olié Ben White 77′ 77′ Mesut Oezil Jack Harrison Granit Xhaka 66′ 66′ Mateusz Klich 90′ 90′ Nicolas Pépé Kalvin Phillips Alexandre Lacazette Patrick Bamford 55′ 55′ 67′ 67′ Reiss Nelson 61′ 61′ Ezdzhan Alioski REZERWOWI Bernd Leno Francisco Casilla Cortés Konstantinos Mavropanos Oliver Casey Daniel Ceballos Fernández Liam Cooper 90′ 90′ Bukayo Saka Leif Davis 77′ 77′ Joseph Willock 60′ 60′ 85′ 85′ Stuart Dallas Tyreece John-Jules 78′ 78′ Jordan Stevens 67′ 67′ Gabriel Teodoro Martinelli Silva 61′ 61′ . Helder Costa

STATYSTYKI Arsenal Londyn Leeds United 1 0 Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 15 15 Strzały na bramkę 5 7 Rzuty rożne 4 4 Faule 16 15 Spalone 1 6