Arsenal przygotowywał się już do wylotu na "Florida Cup" w Stanach Zjednoczonych. "The Athletic" donosi jednak, że zespół zostanie w Wielkiej Brytanii.



W zespole "Kanonierów" wykryto kilka przypadków koronawirusa. To uniemożliwiło londyńczykom wyjazd - głównie w obawie o kolejne zakażenia.



Kilka przypadków koronawirusa w Arsenalu

Według Davida Orsteina z "The Athletic" większość zakażonych przechodzi chorobę bezobjawowo.



Arsenal podczas "Florida Cup" miał zmierzyć się z Interem Mediolan. Następnie czekał go mecz z Evertonem lub ekipą Millonarious.



Nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie do skutku zaplanowany na 1 sierpnia mecz towarzyski Arsenalu z Chelsea. "Kanonierzy" sezon ligowy rozpoczną 13 sierpnia spotkaniem z Brentford.

Zdjęcie Arsenal / IAN KINGTON / AFP

WG