Arsenal FC zremisował z Leicester City 1-1 meczu 34. kolejki Premier League. "Kanonierzy" długo prowadzili, ale czerwona kartka dla Edwarda Nketiaha zmieniła losy meczu.

Dla obu drużyn było to bardzo istotne spotkanie. Leicester City cały czas walczy o miejsce na podium, lecz z drugiej strony nie jest pewne miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów. Na "Lisy" napiera Manchester United i właśnie Arsenal.

"Kanonierzy" muszą odrobić stratę do jednej z tych dwóch drużyn, jeśli marzą o grze w Europie w kolejnym sezonie. Chyba, że utrzymana zostanie kara dla Manchesteru City - wówczas nawet drużyna z 6. miejsca może zapewnić sobie awans.



Gospodarze szybko objęli prowadzenie, a zapewnił im je niezawodny Pierre-Emerick Aubameyang. Wcześniej jednak Bukayo Saka w znakomitym stylu ograł defensora rywali i wyłożył piłkę Gabończykowi.



Spotkanie było wyrównane, lecz wydawało się, że Arsenal ma sytuację pod kontrolą. To uległo jednak zmianie kwadrans przed końcem, gdy czerwoną kartkę zobaczył Edward Nketiah.

Tyle wystarczyło, by "Lisy" doprowadziły do wyrównania. Pięć minut przed końcem po dograniu Demarai Graya piłkę do bramki Arsenalu skierował Jamie Vardy.



2020-07-07 21:15 | Stadion: Emirates Stadium | Arbiter: C. Kavanagh STATYSTYKI Arsenal Londyn Leicester City 1 1 Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 9 11 Strzały na bramkę 7 6 Rzuty rożne 10 1 Faule 10 14 Spalone 4 1

1 1 Arsenal Londyn Leicester City Martínez Bellerín Luiz Kolaszinać Mustafi Tierney Saka Ceballos Xhaka Lacazette Aubameyang Schmeichel Bennett Evans Justin Soyuncu Albrighton Ndidi Tielemans Iheanacho Vardy Pérez SKŁADY Arsenal Londyn Leicester City Damián Emiliano Martínez Kasper Schmeichel Héctor Bellerín 76′ 76′ Ryan Bennett . David Luiz Jonny Evans Sead Kolaszinać James Justin 88′ 88′ Shkodran Mustafi Caglar Soyuncu Kieran Tierney 59′ 59′ Marc Albrighton 71′ 71′ Bukayo Saka 82′ 82′ Onyinye Wilfred Ndidi 80′ 80′ Daniel Ceballos Fernández Youri Tielemans Granit Xhaka 59′ 59′ Kelechi Promise Iheanacho 71′ 71′ Alexandre Lacazette 84′ 84′ Jamie Vardy 21′ 21′ 90′ 90′ Pierre-Emerick Aubameyang Ayoze Pérez Gutiérrez REZERWOWI Matt Macey Danny Ward Rob Holding 59′ 59′ Christian Fuchs Sokratis Papastathopoulos Wes Morgan 90′ 90′ Ainsley Maitland-Niles 59′ 59′ Harvey Lewis Barnes 80′ 80′ Lucas Torreira Di Pascua Hamza Choudhury 71′ 71′ Joseph Willock 76′ 76′ Demarai Gray Reiss Nelson Matty James 71′ 71′ 75′ 75′ Edward Nketiah Nampalys Mendy Nicolas Pépé 82′ 82′ Dennis Praet