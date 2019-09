Po okresie "bezkrólewia", panującym po odejściu z Arsenalu Laurenta Koscielny'ego, londyńczycy mają już nowego kapitana. Został nim Granit Xhaka, który jest piłkarzem "Kanonierów" od ponad trzech lat.

Xhaka nosił już opaskę kapitańską w sześciu z ośmiu spotkań Arsenalu w tym sezonie. W pozostałych dwóch meczach nie wybiegł na murawę. Wybór więc wydawał się dość oczywisty, lecz dopiero teraz został oficjalnie i ostatecznie potwierdzony.

Skład grupy dowodzącej szatnią uzupełniają: Pierre-Emerick Aubameyang, Hector Bellerin, Alexandre Lacazette i Mesut Oezil.



- Wierzę w niego i ufam mu. To dobry człowiek i piłkarz, a także prawdziwy profesjonalista. Czasami popełnia błędy, to prawda, ale najważniejszą rzeczą jest analiza takich sytuacji, nauka i poprawianie ich w przyszłości. Największym wyzwaniem będzie dla niego pokazanie osobowości, rozwój wraz z każdym meczem i nieustanne wspieranie całej drużyny. Pierwsza okazja już w poniedziałek podczas meczu z Manchesterem United - chwalił nowego kapitana trener Arsenalu Unai Emery.



Zamykające siódmą kolejkę gier spotkanie "Czerwonych Diabłów" z "Kanonierami" rozpocznie się na Old Trafford w poniedziałek o godzinie 21.00.



