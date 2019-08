Menadżer Arsenalu Unai Emery pojawił się na konferencji prasowej przed sobotnim spotkaniem, w którym jego zawodnicy zmierzą się z Burnley. Jednym z głównym tematów na który wypowiadał się francuski szkoleniowiec była rzecz jasna sytuacja jego dwóch podopiecznych - Mesuta Oezila oraz Seada Kolaszinaca - którzy przegapili mecz pierwszej kolejki z Newcastle z powodu zamieszania związanego z porachunkami gangów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Fani Arsenalu wściekli na Laurenta Kościelnego. Wideo INTERIA.TV

Obaj piłkarze Arsenalu znaleźli się w samym środku mafijnych starć. Po próbie kradzieży samochodu Oezila, do której nie dopuścił wybiegający z auta Kolasziniac, sytuacja zabrnęła tak daleko, że konieczne było zapewnienie zawodnikom całodobowej opieki policji, w wyniku czego zabrakło ich w poprzednim spotkaniu "Kanonierów". Emery nie wyklucza jednak, że Oezil i Kolasziniac mogą pojawić się w kadrze meczowej już w najbliższy weekend.

Reklama

Szkoleniowiec Arsenalu potwierdził, że obaj zawodnicy dołączyli we wtorek do pracy z resztą drużyny i są w pełni skupieni na treningach. Francuz dodał także, że Oezil i Kolaszinac są mentalnie gotowi do gry i mogą pojawić się w sobotę w kadrze meczowej, a nawet w pierwszej jedenastce, a ostateczne decyzja zapadnie w piątek, po ostatniej sesji treningowej "Kanonierów" przed starciem z Burnley.



Premier League - terminarz, tabela, wyniki



Zdjęcie Mesut Oezil. Pomocnik Arsenalu Londyn zarabia rocznie 25,8 mln euro / AFP

TB