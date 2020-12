Arsenal Londyn pokonał Chelsea FC 3-1 (2-0) w ramach 15. kolejki Premier League. Dla ekipy trenera Mikela Artety to pierwsze ligowe zwycięstwo od listopada.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Tylko dwie porażki w ostatnich 17 ligowych starciach z Arsenalem zaliczyła Chelsea, obie na stadionie Emirates (0-3 w 2016 roku i 0-2 w 2019). Ta statystyka napawała pewnością siebie, z którą podopieczni Franka Lamparda rozpoczęli to spotkanie.

Z biegiem czasu tego przekonania i wiary w końcowy sukces zaczęło jednak brakować. Arsenal był dobrze dysponowany, od początku aktywny był między innymi Martinelli. W pierwszym kwadransie to jednak "The Blues" byli bliżej wyjścia na prowadzenie.

W 13. minucie Mason Mount uderzył kąśliwie z rzutu wolnego, a piłka otarła się o słupek. Mimo to gola strzelili "Kanonierzy". Kieran Tierney oszukał Reece’a Jamesa, a potem był przez niego zahaczany i wywrócił się w polu karnym. "Jedenastkę" na bramkę na 1-0 pewnie zamienił Alexandre Lacazette.

Gol uskrzydlił podopiecznych Mikela Artety i jeszcze przed przerwą powiększyli oni swoją przewagę. W 44. minucie faulowany był Bukayo Saka, a rzut wolny w fantastyczny sposób wykorzystał Granit Xhaka, było 2-0.

Po przerwie Chelsea była jeszcze bardziej bezradna. Nic nie dały zmiany robione przez Franka Lamparda. Z boiska zszedł między innymi Timo Werner, dla którego był to 10. z rzędu mecz bez zdobytej bramki. Świetnie nadal szło za to Arsenalowi.

W 56. minucie Saka w nietypowy sposób podciął piłkę. Jego zamiary pozostają tajemnicą, ale faktem jest że futbolówką wpadła do bramki przelatując nad bezradnym bramkarzem i odbijając się od słupka. Arsenal grał koncertowo niemal do samego końca i przerwał serię meczów bez zwycięstwa w lidze, która sięgała aż do 1 listopada.





W końcówce Chelsea dodała emocji rywalizacji, bo na 1-3 trafił Tammy Abraham. Ekwilibrystycznie schodząc w dół i uderzając klatką piersiową strzelił napastnik Chelsea, i choć na początku odgwizdano spalonego, to później dzięki weryfikacji wideo ustalono, że go nie było.

Chwilę wcześniej Arsenal uderzył w poprzeczkę, a chwilę później "The Blues" mogli być jeszcze bliżej wyrównania. Rzut karny po faulu wykonywał Jorginho, ale bohaterem został broniący Bernd Leno, który wyczuł zamiary strzelca i zapewnił swojemu zespołowi spokojniejszy przebieg ostatnich minut.

15. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-26 18:30 | Stadion: Emirates Stadium | Arbiter: Michael Oliver 3 1 Arsenal Londyn Chelsea Londyn Leno Bellerín Holding Marí Tierney Elneny Saka Martinelli Xhaka Smith Rowe Lacazette Mendy James Zouma Silva Chilwell Kovačić Mount Kanté Pulisic Abraham Werner SKŁADY Arsenal Londyn Chelsea Londyn Bernd Leno Edouard Mendy Héctor Bellerín Reece James Rob Holding Kurt Happy Zouma 16′ 16′ Pablo Marí Villar 73′ 73′ Thiago Silva 83′ 83′ Kieran Tierney Ben Chilwell Mohamed Naser Elsayed Elneny 46′ 46′ Mateo Kovaczić 56′ 56′ Bukayo Saka Mason Mount 71′ 71′ Gabriel Teodoro Martinelli Silva 74′ 74′ N'Golo Kanté 44′ 44′ Granit Xhaka Christian Pulisic 65′ 65′ Emile Smith Rowe 85′ 85′ Tamy Abraham 34′ (k.) 34′ (k.) 90′ 90′ Alexandre Lacazette 46′ 46′ Timo Werner REZERWOWI Rúnar Alex Rúnarsson Kepa Arrizabalaga Revuelta Alves Soares Cedric Cesar Azpilicueta 90′ 90′ Shkodran Mustafi Emerson Palmieri dos Santos Daniel Ceballos Fernández Antonio Ruediger Ainsley Maitland-Niles Billy Gilmour 65′ 65′ Joseph Willock 74′ 74′ Kai Havertz Pierre-Emerick Aubameyang 46′ 46′ Callum Hudson-Odoi Edward Nketiah 46′ 46′ 90′ (k.) 90′ (k.) Luiz Frello Jorginho 71′ 71′ Nicolas Pépé Olivier Giroud

STATYSTYKI Arsenal Londyn Chelsea Londyn 3 1 Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 15 16 Strzały na bramkę 10 4 Rzuty rożne 7 9 Faule 13 10

Arsenal FC - Chelsea FC 3-1 (2-0)

Bramki: 1-0 Alexandre Lacazette (35 - karny), 2-0 Granit Xhaka (44), 3-0 Bukayo Saka (56), 3-1 Tammy Abraham (87)

MR