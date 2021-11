Renato Sanches wiosną tego roku mógł się cieszyć z wyjątkowego triumfu - wraz z ekipą Lille złamał kilkuletnią dominację Paris Saint-Germain w Ligue 1 i sięgnął po mistrzostwo Francji. Piłkarz jednak od jakiegoś czasu nie ukrywa, że z chęcią poszukałby sobie nowych wyzwań - najlepiej w jakiejś innej lidze.

Portugalczyk udzielił ostatnio wywiadu dla "L'Equipe", w którym dał pewne wskazówki co do tego, że interesują się nim AC Milan i Arsenal. Teraz portal calciomercato.com potwierdził doniesienia dotyczące "Kanonierów", dodając kilka interesujących szczegółów.



Arsenal chce Renato Sanchesa. W zamian będzie musiał sprzedać kilku graczy

Według serwisu londyńczycy faktycznie bardzo chcieliby zobaczyć środkowego pomocnika w swoich szeregach i to już po najbliższym okienku transferowym, które startuje w styczniu 2022 roku. 24-letni Sanches nie byłby jednak z całą pewnością tanim graczem, zwłaszcza że dla Lille jest dość ważnym zawodnikiem i cieszy się regularnymi występami.



Dyrektor techniczny Arsenalu Edu ma mieć już jednak gotowy plan na to, by "mieć ciastko i zjeść ciastko" - by uzbierać fundusze na sprowadzenie Sanchesa Brazylijczyk chce w styczniu sprzedać najpierw trójkę zawodników: Eddiego Nketiaha, Alexandre'a Lacazette'a oraz Bernda Leno.



Nketiah i Lacazette z końcówkami kontraktu. Niechciany Leno

W przypadku dwóch pierwszych sprawa jest dosyć prosta - ich kontrakty wygasają w czerwcu 2022 roku i Arsenal i tak chciałby skorzystać z okazji, by jeszcze na obu piłkarzach zarobić. Lacazette wydaje się być przy tym graczem bardzo łatwym do sprzedania zimą - jego sytuację mają uważnie monitorować m.in. AC Milan, Atletico Madryt, Newcastle United, Olympique Marsyla i FC Barcelona.



Bernd Leno ma kontrakt ważny jeszcze do końca sezonu 2022/2023, ale w tej chwili jest mało prawdopodobne, że wypełni umowę do końca. Niemiec zupełnie stracił w tym sezonie miejsce w podstawowym składzie "Kanonierów" na rzecz Aarona Ramsdale'a, który na Emirates przybył latem z Sheffield United.



Za tę trójkę graczy Edu chciałby uzyskać ok. 55 mln euro (czyli ok. 46 mln funtów), co powinno być kwotą najzupełniej wystarczającą na to, by dopiąć przenosiny Sanchesa do Anglii.



Renato Sanches został kilka lat temu uznany za gigantyczny talent

Renat Sanches z Lille OSC związał się w 2019 roku. Wcześniej związany był z Bayernem Monachium i krótko ze Swansea City, gdzie trafił na wypożyczenie z "Die Roten". O pomocniku zrobiło się głośno podczas Euro 2016, na którym osiemnastoletni wówczas zawodnik pokazał się od bardzo dobrej strony.



W 2016 roku sięgnął także po tytuł "Złotego Chłopca" - nagrodę tę otrzymuje najlepszy piłkarz do lat 21 grający w Europie.

PaCze



