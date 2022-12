Według angielskich mediów Liverpool wziął na celownik 21-letniego argentyńskiego pomocnika Enzo Fernandeza . Gracz Benfiki niedawno podpisał kontrakt do 2027 roku, więc nie będzie to łatwa operacja.

Enzo Fernandez jeszcze niedawno był piłkarzem River Plate i właśnie ten argentyński klub oddał go do Benfiki, gwarantując sobie jednak prawa do części zysków z kolejnego transferu.