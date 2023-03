Erling Haaland trafił do Manchesteru City latem zeszłego roku i podpisał pięcioletni kontrakt . Trzeba było za niego zapłacić Borussii Dortmund 60 mln euro . Dzisiaj widać jednak wyraźnie, że w zasadzie była to cena promocyjna .

W 36 meczach w barwach "The Citizens" 22-latek zdobył aż 39 bramek i dołożył do tego pięć asyst. A jego ostatni popis snajperski? Był nad wyraz spektakularny. We wtorkowym meczu z RB Lipsk w Lidze Mistrzów bramkarza rywali pokonał aż pięciokrotnie.