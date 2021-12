Thomas Tuchel nie wyobraża sobie funkcjonowania defensywy "The Blues" bez Antonio Ruedigera - jeśli tylko zawodnik ten jest w stanie zagrać, to zawsze gra pełne 90 minut meczu. To filar defensywy, bez którego Chelsea byłoby z całą pewnością niezwykle trudno. Wiele jednak wskazuje na to, że scenariusz, w którym Ruediger opuszcza klub, może się niebawem ziścić.

Antonio Ruediger pożegna się z Chelsea? W kolejce cztery wielkie kluby

Jak bowiem informuje brytyjski "Daily Mail" piłkarz jest ważnym celem transferowym dla czołówki europejskich drużyn - jego sprowadzeniem zainteresowane są Real Madryt, Paris Saint-Germain, Bayern Monachium i Juventus. Defensor oficjalnie będzie mógł negocjować z tymi zespołami już w styczniu - w czerwcu bowiem wygaśnie jego obecny kontrakt z londyńską Chelsea i wygląda na to, że do prolongaty na ten moment raczej nie dojdzie.



Ponieważ Ruediger szykuje się do zostania wolnym agentem, wszystkie zainteresowane nim kluby mogą sobie pozwolić na zaproponowanie mu znacznie wyższej pensji niż w przypadku sytuacji, w której w negocjacje zaangażowani byliby "The Blues". Obecnie gracz zarabia ok. 100 tys. funtów tygodniowo - od europejskich gigantów może jednak otrzymać nawet czterokrotność tej kwoty - w przeliczeniu ponad 2,2 miliona złotych za tydzień gry!



Taka podwyżka uplasowała by go w absolutnym topie najlepiej zarabiających obrońców świata, zaraz obok m.in. Matthijsa de Ligta z Juventusu. Obok tak skonstruowanych ofert sam Ruediger nie będzie mógł przejść obojętnie.



Premier League. Chelsea powalczy o Ruedigera, ale nie chce rozbijać banku

Chelsea co prawda ma zamiar powalczyć o zatrzymanie piłkarza w klubie, ale już teraz na Stamford Bridge zdają sobie sprawę, że opcja wyrównania tygodniówki wynoszącej 400 tys. funtów nie wchodzi w grę - mimo, że przecież ekipa ze stolicy Anglii do najbiedniejszych futbolowych firm nie należy.



Tym samym Ruediger może oficjalnie zmienić barwy klubowe już 1 lipca - byłby to wówczas koniec jego pięcioletniej przygody z angielską ekstraklasą. Przejście do któregokolwiek z konkurentów Chelsea w Premier League raczej nie wchodzi w tym momencie w grę.

