Anglicy piszą o szoku, wielki powrót na horyzoncie. Hazard się zdecyduje?

Eden Hazard w trakcie ostatnich kilku sezonów dorobił się łatki jednego z największych niewypałów transferowych w dziejach futbolu - po głośnych przenosinach z Chelsea do Realu Madryt pozostały mu niestety tylko niespełnione nadzieje oraz obraz zawodnika wiecznie zmagającego się z kontuzjami. Choć sporo się ostatnio mówiło o tym, że może on nawet zakończyć karierę, to być może... zdoła on powrócić jeszcze do Premier League, choć akurat nie do "The Blues".