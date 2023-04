Anglicy odnotowali występ Kiwiora w hicie. "To nie było dla niego fair"

Jakub Kiwior pojawił się na boisku w końcówce hitowego starcia Premier League między Liverpoolem i Arsenalem. Mimo krótkiego czasu na boisku polski obrońca mógł się mocno zmęczyć, bo właśnie ostatnie minuty były dla "Kanonierów" najcięższymi w całym meczu. Angielskie media odnotowały występ Polaka, a na ciekawe spostrzeżenie zdecydował się portal "Tribuna". - To nie było do końca sprawiedliwe, by wystawiać go akurat w takim momencie takiego meczu na Anfield - czytamy.