Rodzice Kornela Miściura wyemigrowali do Anglii w 2006 roku. Tam na świat przyszedł ich syn. Dzisiaj ma 15 lat i uchodzi za jeden z największych talentów bramkarskich w swojej grupie wiekowej.

Do tej pory trenował w akademii Hull City . Wyróżnia się nie tylko znakomitymi warunkami fizycznymi (194 cm wzrostu), ale również błyskawicznie czynionymi postępami w przyswajaniu futbolowego abecadła .

Anglicy chcą polskiego bramkarza w juniorskiej kadrze. Zawodnik złożył wniosek o paszport

To nie uszło uwadze klubów Premier League. Czteroletni kontrakt z zawodnikiem podpisał właśnie Liverpool. A o młodziana z polskimi korzeniami dopytywali wcześniej również skauci m.in. Brighton, Chelsea i Manchester City.



Nastolatek przeprowadził się już do miasta Beatlesów. W najbliższym czasie będzie mieszkał z angielską rodziną. Treningi rozpocznie w drużynie U-18 "The Reds".