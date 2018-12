Manchester United wygrał trzeci kolejny mecz po zwolnieniu Jose Mourinho. W niedzielą na Old Trafford Czerwone Diabły 4-1 (3-1) rozbiły AFC Bournemouth, a dwa gole zdobył Paul Pogba. Francuz był pod koniec kadencji Portugalczyka rezerwowym, teraz znów jest gwiazdą numer jeden MU.

Trzy kolejne zwycięstwa Manchesteru United pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera, choć z rywalami z niższej półki, muszą robić wrażenie. W niedzielę Czerwone Diabły pewnie kontrolowały grę, a Paul Pogba potrzebował pół godziny, by dwa razy wpisać się na listę strzelców. Tuż przed przerwą trzecie trafienie dorzucił jeszcze Marcus Rashford, a Wisienki zdołały odpowiedzieć, bramkę zdobył Nathan Ake.



Po zmianie stron na murawie rządzili jednak gospodarze, którzy kropkę nad "i" postawili w 72. minucie. Na listę strzelców wpisał się nieskuteczny ostatnio Romelu Lukaku, a MU pewnie dowiozło efektowne zwycięstwo do końca, choć w 79. minucie z murawy wyleciał Eric Bailly, który wyciął Ryana Frasera równo z trawą.



Dzięki wygranej Czerwone Diabły odrobiły trzy "oczka" do czołówki Premier League i do czwartej Chelsea Londyn tracą ich osiem. Plasują się na miejscu szóstym. Bournemouth jest dwunaste, jedenaście punktów ponad strefą spadkową.