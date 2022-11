Angielskie media już szukają następcy Ronaldo. "Szokujący cel Manchesteru United"

Cristiano Ronaldo udzielił wywiadu Piersowi Morganowi, w którym skrytykował postawę trenera Erica ten Haga, dyrektora, prezesa i właścicieli Manchesteru United . Trudno przypuszczać, by mógł dalej grać na Old Trafford. Angielskie media już zaczęły spekulować o tym, kto będzie następcą Portugalczyka w zespole.

Kto zastąpi Cristiano Ronaldo w United? Mówi się o Kylianie Mbappe

Jak podało "Daily Mirror", powraca temat transferu Kyliana Mbappe. Podano, że "Czerwone Diabły" byłyby w stanie zapłacić 150 milionów funtów, których ma oczekiwać Paris Saint-Germain. Francuz miałby zarabiać tyle samo co Ronaldo, więc nie byłoby problemu z budżetem płacowym. Do tej informacji należy jednak podchodzić z dużym dystansem. Wciąż nie doszło do żadnych kontaktów na linii Manchester - Paryż.