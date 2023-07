"' Declan Rice , reprezentant Anglii, dołączył do nas z West Hamu United na podstawie długoterminowego kontraktu. 24-letni pomocnik ma już ogromne doświadczenie, występując w barwach 'Młotów' 245 razy, a także notując 43 spotkanie w reprezentacji 'Trzech Lwów'" - ogłosił Arsenal w sobotnie popołudnie . Rano West Ham potwierdził odejście swojego zawodnika, więc fani "Kanonierów" oczekiwali tego, co nieuniknione - potwierdzenia transferu.

Declan rozpoczął karierę młodzieżową w Chelsea, po czym dołączył do akademii West Hamu w 2014 roku, a rok później podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. W ostatniej kolejce sezonu 2016/17 18-letni Declan zadebiutował w drużynie seniorów i szybko stał się integralną częścią pierwszego składu przez kolejne sześć lat. W maju 2022 roku został mianowany kapitanem klubu, a w czerwcu poprowadził Młoty do zwycięstwa w Lidze Konferencji Europy i został uznany przez UEFA najlepszym graczem tych rozgrywek. Regularnie występował w reprezentacji Anglii, zarówno na EURO 2020, jak i na mistrzostwach świata 2022

Declan Rice oficjalnie w Arsenalu. Długoterminowy kontrakt

- Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że Declan do nas dołącza. To zawodnik o ogromnych umiejętnościach, który od kilku sezonów występuje na wysokim poziomie w Premier League i reprezentacji Anglii. Wnosi do klubu niewątpliwą jakość i jest wyjątkowym talentem, który ma potencjał, by odnieść tutaj wielki sukces. Ma ogromne doświadczenie w Premier League w wieku zaledwie 24 lat. Był kapitanem bardzo dobrej drużyny West Hamu i jak wszyscy widzieliśmy, niedawno zdobył europejskie trofeum. Odpowiedzialność i rola, jaką przyjął, były bardzo imponujące i jesteśmy naprawdę podekscytowani, że do nas dołącza - powiedział trener Mikel Arteta.