Angielska Federacja Piłkarska (FA) zamierza wprowadzić nowe przepisy, które mają zapobiec w przyszłości utworzeniu Superligi lub innego podobnego projektu. Na udział w tych rozgrywkach zdecydowało się sześć angielskich klubów, ale wszystkie wycofały się po protestach.

Kontrowersyjny projekt zakładał coroczną rywalizację 15 drużyn na stałe oraz pięciu zmieniających się co roku zaproszonych klubów. Miała to być alternatywa dla europejskich pucharów pod egidą UEFA, jednak spotkała się z silnym oporem ze strony narodowych federacji, władz krajowych rozgrywek, kibiców, byłych piłkarzy, trenerów, a nawet stojącego na czele brytyjskiego rządu Borisa Johnsona.

Manchester United, Manchester City, Arsenal Londyn, Chelsea Londyn, Tottenham Hotspur oraz Liverpool w obliczu tych protestów postanowiły zrezygnować z uczestnictwa w Superlidze, ale niesmak pozostał. W Anglii wybuchło wiele protestów, a jeden z nich eskalował w niedzielę na tyle, że grupa chuliganów wdarła się na zamknięty stadion Manchesteru United Old Trafford i uniemożliwiła rozegranie ligowego spotkania z Liverpoolem.

FA wszczęła postępowanie w sprawie sześciu "buntowników", które może doprowadzić do nałożenia na nich kar. Jak podkreśliła, należy "nie dopuścić do tego, aby coś takiego (Superliga - przyp. red.) się wydarzyło - ani teraz, ani w przyszłości".

"Od wszystkich sześciu klubów domagamy się udzielenia informacji i przedłożenia dowodów związanych z uczestnictwem. Kiedy już zbierzemy fakty, zastanowimy się nad tym, jakie dalsze kroki będą odpowiednie. To, co się wydarzyło, było nie do przyjęcia i mogło wyrządzić znaczne szkody klubom na każdym poziomie angielskiego futbolu" - napisała FA.

Stosowne działania podjęła też Premier League, organizacja zarządzająca rozgrywkami angielskiej ekstraklasy. Jak poinformowała, przygotowany został szereg rozwiązań, mających na celu wzmocnienie najważniejszych aspektów profesjonalnego futbolu: "otwartej piramidy, awansów na podstawie wyników sportowych, najwyższych standardów uczciwości w sporcie".

Właściciele klubów mają podpisywać się pod tymi założeniami, a złamanie któregokolwiek z zapisów może prowadzić do dotkliwych kar.