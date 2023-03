"Mandarynki" z Blackpool bezbramkowo zremisowały u siebie z liderem z Burnley w meczu Championship. Mecz jakich wiele zakończył się przed godz. 17 czasu lokalnego w sobotę. Miejscowi kibice jak zwykle udali się do licznych w kurorcie pubów na nadmorską promenadę, by omówić wydarzenia meczowe. Około 19 do baru o nazwie "Manchester" wpadła ekipa z Burnley, wywiązała się bójka, w wyniku której 55-letni Tony Johnson odniósł liczne obrażenia głowy. Nieprzytomnego mężczyznę przewieziono do szpitala, gdzie zmarł w niedzielę w godzinach porannych . Za kilka godzin, dzięki telewizji przemysłowej, która w Anglii operuje na każdym kroku, policja zatrzymała 33-letniego mieszkańca Burnley, który po wyjaśnieniach został zwolniony za kaucją, która traci ważność 1 czerwca.

W "The Guardian" czytamy, że sezon 2021/22 incydenty odnotowano podczas połowy, bo aż przy okazji 53 procentach meczów. 2198 zostało aresztowanych przy okazji meczów - to aż o 60 procent więcej niż podczas rozgrywek 2018/19 - ostatniego pełnego sezonu przed pandemią COVID-19 . Na tę liczbę złożyło się m.in. 441 niedozwolonych wejść na płytę boiska.

Po wydarzeniach z 11 lipca 2021 r. Football Association powołała specjalną komisję do zbadania wydarzeń z tego dnia. Przewodnicząca komisji Louise Casey zwróciła uwagę na rolę coraz bardziej powszechnie dostępnej kokainy we wzroście liczby zachowań chuligańskich związanych z futbolem.

Bywam kilka razy w roku na meczach w ojczyźnie futbolu i mogę potwierdzić, że w przystadionowych pubach dostanie się do toalety graniczy z cudem. Nie jest to raczej kwestia problemów gastrycznych.

W latach 70. przemoc była bardziej spontaniczna, w kolejnej dekadzie stała się zorganizowana. Stadiony w ojczyźnie futbolu zostały opanowane przez zorganizowane gangi: Inter City Firm ( West Ham ), Headhunters ( Chelsea ), Bushwhackers ( Millwall ), 6.57 ( Portsmouth ), Service Crew ( Leeds ), Yid Army ( Tottenham ), Naughty Forty ( Stoke ), Guvnors ( Man City ), Red Army ( Man Utd ) itd. Zadymy miały miejsce co weekend na wielu stadionach, a najbardziej pamiętne to ta z Luton , gdy stadion miejscowej drużyny zdemolowali chuligani z Millwall. Wreszcie 29 maja 1985 r. i absolutnie najbardziej haniebny dzień w historii brytyjskiego futbolu czyli Heysel i śmierć 39 kibiców Juventusu przed meczem finału Pucharu Europy z Liverpoolem .

Europejska rodzina futbolu stwierdziła, że "enough is enough" i wykluczyła angielskie klubu z rozgrywek kontynentalnych. Premier rządu Margaret Thatcher wydała wojnę futbolowym rozrabiakom, a wspomniany raport Taylora wydany po Hillsborough w 1989 r. zmienił kibicowanie na zawsze. W międzyczasie europejscy uczniowie przerośli angielskich mistrzów, a chuligaństwo jako styl kibicowania rozniosło się na całą Europę, szczególnie jej wschodnią część. W czasie Euro 2016 w Marsylii okrutne manto Anglikom sprawili Rosjanie, podczas licznych meczów z Polską "synowie Albionu" raczej też wracali z podkulonymi ogonami. Czy dziś historia zatacza koło i parafrazując hasło "football is coming home", chuligaństwo piłkarskie wraca do domu?