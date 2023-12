⁠Angielscy giganci ustawili się w kolejce po reprezentanta Polski. Są gotowi rozbić bank

24-latek bardzo szybko wkomponował się do tureckiej drużyny i niemal z marszu stał niepodważalną postacią. Od początku sezonu Szymański tylko w jednym spotkaniu ligowym nie wybiegł na boisko w podstawowym składzie. We wszystkich rozgrywkach uzbierał już 29 występów, a jego liczby robią wrażenie. Pomocnik strzelił 11 goli i dołożył do tego 10 asyst, a jego wartość rynkowa wzrosła już do 20 milionów euro.