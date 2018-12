Angielski tabloid "The Sun" opublikował nagranie z imprezy, którą urządzili sobie w jednym z londyńskich klubów, czołowi piłkarze Arsenalu Londyn. Kobiety, drogi alkohol i gaz rozweselający - tak bawili się zawodnicy kilka dni przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Podtlenek azotu, czyli popularnie zwany gazem rozweselającym, jest w Anglii zakazany. Podjęto taką decyzję ponieważ ta substancja coraz częściej była stosowana jako środek odurzający. Gaz rozweselający wprowadza w stan euforii, ale może być niebezpieczny dla zdrowia. W dużych dawkach może doprowadzić do problemów z sercem, a nawet do śmierci.



Dziennikarze "The Sun" dotarli do nagrań z jednego z londyńskich klubów, na którym widać jak imprezują gwiazdy "Kanonierów". Według tabloidu, w imprezie wzięło udział tuzin zawodników Arsenalu w tym m.in. Alexandre Lacazette, Mesut Ozil, Pierre-Emerick Aubameyang, Sead Kolasinac, Henrich Mchitarjan, Shkodran Mustafi czy Matteo Guendouzi. W VIP-owskiej loży, przy zastawiony butelkami z alkoholem stole, piłkarze zaciągają się podtlenkiem azotu z balonów. Półświadomy Oezil został nagrany z balonem w ustach. Gaz rozweselający wdychają również Aubameyang, Lacazette i Kolasinac. The Sun" podaje, że 19-letni Guendouzi, zmuszony do przyłączenia się, wyglądał jakby tracił przytomność. Pomocnik osunął się na kanapę otoczony przez śmiejących się kolegów z drużyny. Mchitarjan i Mustafi też są widziani na filmie, ale żaden z nich nie używał podtlenku azotu.



W ekskluzywnym klubie piłkarzom towarzyszyło 70 kobiet specjalnie zaproszonych na imprezę. Według "The" Sun" rachunek za szaloną imprezę oscylował między 25 a 30 tysięcy funtów. Gwiazdorzy "Kanonierów" raczyli się bardzo drogimi alkoholami. Za butelkę wódki czy szampana płacili dwa tysiące funtów.



Po opublikowaniu nagrania przez "The Sun", piłkarze, którzy wzięli udział w imprezie, mają zostać wezwani, żeby złożyć wyjaśnienia. "Przypomnimy zawodnikom o ich obowiązkach jako reprezentantów klubu" - stwierdził rzecznik Arsenalu cytowany przez tabloid.



"Kanonierzy" w tym sezonie Premier League spisują się bardzo dobrze. Po 15 kolejkach zajmują piąte miejsce w tabeli. Podopieczni Unaia Emery'ego mogą pochwalić się serią 20 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach.