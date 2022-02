Ależ dramaturgia! Liverpool sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej po serii "11"

Finał Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup) Chelsea - Liverpool to spotkanie, na które czekał cały piłkarski świat. Na przeciwko siebie stanął tegoroczny Klubowy Mistrz Świata oraz drużyna z największą liczbą zdobytych Pucharów Ligi Angielskiej.

Do meczu Chelsea - Liverpool "The Reds" podeszli z marzeniem o zdobyciu tego trofeum po raz dziewiąty, Chelsea ta sztuka udała się do tej pory pięciokrotnie

Chelsea do Finału Ligi Angielskiej dostała się pokonując po drodze kolejno Aston Villę, Southampton, Brentford oraz w półfinale dwukrotnie Tottenham. Do meczu Chelsea - Liverpool "The Reds" weszli po emocjonującym dwumeczu z Arsenalem w półfinale tych rozgrywek. Wcześniej Liverpool w drodze na Wembley eliminował ekipy Norwich, Preston oraz Leicester City

Chelsea - Liverpool. Do przerwy bez goli, ale sytuacje były

Pierwsze minuty meczu toczone były pod dyktando Chelsea Londyn. Liverpool ostrożnie podszedł do rywalizacji z "The Blues" i bardziej skoncentrował się na grze defensywnej.

W 6. minucie meczu strzał Cristiana Pulisicia wybronił Caoimhin Kelleher. Golkiper "The Reds" zmuszony do pierwszej poważnej interwencji w tym meczu.

Po kilku minutach kontroli sytuacji boiskowej przez Chelsea w 12. minucie meczu pierwszy strzał oddał Liverpool. Luis Diaz otrzymał podanie w pole karne "The Blues", ale jego strzał został zablokowany.

W trzynastej minucie meczu Thiago Silva ucierpiał i pomoc medyczna musiała zostać udzielona graczowi Chelsea.

Uderzenie Kaia Haverta w 16. minucie spotkania zostało zablokowane przez zawodnika Liverpoolu. Dobitka Kovacicia również została powstrzymana.

W 18. minucie spotkania Alexander-Arnold posłał długą górną piłkę w pole karne "The Blues". Strzał głową Sadio Mane nie mógł zaskoczyć Edouarda Mendy'ego.

Mason Mount sfaulował Sadio Mane w 21.minucie meczu. "The Reds" mieli rzut wolny około 20 metrów od bramki Chelsea. Strzał Mohameda Salaha przeszedł daleko obok lewego słupka Mendy'ego.

Przez kilka minut w większym natarciu byli gracze Liverpoolu, którzy zdołali wywalczyć korner. Strzał Virgila van Dijka w 24. minucie został zablokowany przez gracza Chelsea.

Wydawało się, że ręką zagrywał Azpilicueta po rzucie rożnym dla Liverpoolu, ale sędzia kompletnie nie zareagował. Na nic zdały się protesty piłkarzy "The Reds".

Ależ fantastyczna okazja dla Liverpoolu w 30. minucie. Potężny strzał Keity zza "16" wybronił Mendy, a w dobitce Mane z bliskiej odległości ponownie górą był bramkarz Chelsea. Niesamowita podwójna obrona golkipera "The Blues"!

W 35. minucie w sytuacji sam na sam znalazł się Kai Havertz po ładnym prostopadłym podaniu. Jego strzał wybronił Caoimhin Kelleher, lecz i tak gracz Chelsea był na spalonym w momencie podania kilka chwil wcześniej.

W 39. minucie strzał Mounta po podaniu Haverta wybronił golkiper Liverpoolu. Trzy minuty później znowu dobra okazja dla Chelsea, lecz strzał Azpilicuety przeszedł nad poprzeczką bramki Liverpoolu.

W 45. minucie meczu Mason Mount dostał świetne podanie w pole karne, ale piłka po jego strzale przeszła tuż obok prawego słupka!

W pierwszej połowie nie oglądaliśmy bramek. Wynik pozostał sprawą otwartą!

Chelsea - Liverpool. Niesamowite emocje w drugiej połowie, nieuznane bramki i świetna gra bramkarzy

Obie drużyny rozpoczęły drugą połowę bez zmian. W 48. minucie zrobiło się niebezpiecznie w polu karnym Liverpoolu, lecz zagranie Haverta na środek "16" nie znalazło adresata.

W 49. minucie spotkania Mohamed Salah przewrócił się w polu karnym, lecz sędzia nie odgwizdał "11". Chwilę później doskonała szansę na gola miał Mason Mount po precyzyjnym podaniu w "16". Gracz Chelsea w stuprocentowej sytuacji uderzył w słupek!

Edouard Mendy ucierpiał w 51. minucie po starciu z Mane. Pomoc medyczna udzielana była bramkarzowi Chelsea.

W 55. minucie Luis Diaz ładnie oszukał obrońców Chelsea, lecz jego strzał został ostatecznie zablokowany.

Cesar Azpilicueta nie był w stanie kontynuować spotkania z powodu kontuzji. Thomas Tuchel posłał w bój Reece Jamesa w 57. minucie spotkania.

Strzał Masona Mounta w 59. minucie bez najmniejszych problemów wyłapał Caoimhin Kelleher.

W 63. minucie Marcos Alonso posłał piłkę w pole karne Liverpoolu, ale defensorzy "The Reds" w porę wybili futbolówkę i zażegnali niebezpieczeństwo.

Minutę później bardzo dobrą okazję na gola mieli piłkarze Liverpoolu. Salah nie zdołał pokonać Mendy'ego.

W 67. minucie rzut wolny dla Liverpoolu. Wrzutka w pole karne w wykonaniu Arnolda do Mane, który zgrał na prawą stronę do Matipa, a ten z najbliższej odległości głową wpakował piłkę do siatki!

VAR na Wembley! Bramka Liverpoolu nie została uznana! Sędzia Stuart Attwell po wideoweryfikacji stwierdził, że na spalonym był Virgil van Dijk w momencie centry w pole karne do Mane.

W kolejnych minutach meczu Liverpool mocno przycisnął Chelsea, ale nie zdołał znaleźć sposobu na defensywę "The Blues".

W 74. minucie meczu Thomas Tuchel widząc nieporadność swoich graczy w poprzednich akcjach zdecydował się na podwójną zmianę. Weszli Lukaku i Werner za Pulisicia i Mounta.

W 78. minucie meczu Chelsea mogła wyjść na prowadzenie! Zagranie w pole karne do Wernera, ten odegrał do Havertza, który skierował piłkę do bramki. Werner w momencie podania był jednak na spalonym!

Trener Liverpoolu Jürgen Klopp zdecydował się na potrójną zmianę przy 80. minucie. Na murawie pojawili się Milner, Elliott i Jota. Zeszli Henderson, Mane i Keita.

James Milner otrzymał dobre podanie w 82. minucie, lecz jego strzał przeszedł wysoko nad poprzeczką.

W 86. minucie meczu korner miał Liverpool. Następnie doskonałą interwencją wykazał się Edouard Mendy po strzale Luisa Diaza z pola karnego w sam środek bramki.

Na trybunach Wembley w finale Pucharu Ligi Angielskiej zasiadło aż 85 512 tys. widzów.

Sędzia Stuart Attwell ukarał Mateo Kovacicia żółtą kartką w 90. minucie po tym jak ten przerwał kontrę Liverpoolu.

Arbiter dodał do drugiej odsłony meczu aż sześć minut!

W drugiej minucie doliczonego czasu Virgil van Dijk próbował pokonać głową po rzucie rożnym Mendy'ego, lecz po raz kolejny dzisiaj kapitalnie broni golkiper "The Blues".

Dobitka Diego Joty w trzeciej doliczonej minucie została zablokowana i to oznaczało kolejny korner dla Liverpoolu. "The Reds" mocno przycisnęli w końcówce meczu.

W piątej minucie dodanej przez arbitra do drugiej odsłony bardzo dobrą okazję na gola miał Romelo Lukaku, którego strzał z najbliższej odległości ofiarnie wybronił Caoimhin Kelleher!

W regulaminowym czasie nie było goli. Dogrywka na Wembley stała się faktem!

Chelsea - Liverpool. Nieuznana bramka Lukaku w pierwszej połowie dogrywki!

Na początku dogrywki Joela Matipa z Liverpoolu zmienił Ibrahima Konate.

Pierwsze minuty dogrywki były bardzo spokojne w porównaniu z drugą połową regulaminowego czasu. W trzeciej minucie dogrywki wrzutkę Robertsona z lewej strony murawy wybił obrońca "The Blues".

Timo Werner w 94. minucie oddał strzał z 9 metrów nad poprzeczką bramki Liverpoolu, lecz wcześniej na spalonym był Romelu Lukaku.

W 96. minucie meczu Timo Werner zagrał na prawą stronę "16" do N’Golo Kante, który uderzył z ostrego kąta wysoko nad bramką "The Reds". Chwilę później Divock Origi zmienił Luisa Diaza w Liveproolu.

W 98. minucie meczu Romelu Lukaku dostał prostopadłe podanie w pole karne, zwiódł defensora "The Reds" i zdołał umieścić piłkę w siatce! Snajper Chelsea był jednak na spalonym!

Po analizie VAR okazało się, że Lukaku był dosłownie na minimalnym ofsajdzie!

W 99. minucie N'Golo Kante zbyt mocno powstrzymywał rywala i obejrzał żółtą kartkę.

W ostatnich minutach pierwszej połowy dogrywki obie drużyny uspokoiły nieco tempo rozgrywania akcji, starając się nie popełnić błędu.

W końcówce zaatakowała mocniej Chelsea, lecz nie była w stanie zagrozić bramce strzeżonej przez Caoimhina Kellehera. Tuż przed przerwą żółtymi kartkami napomnieni zostali Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu i Kai Havertz z Chelsea.

Chelsea - Liverpool. Kolejna bramka ze spalonego dla Chelsea w drugiej połowie dogrywki!

Jorginho (Chelsea) pojawił się na murawie w miejsce Mateo Kovacicia na drugą połowę dogrywki.

W 107. minucie rzut rożny wywalczyli gracze Chelsea. Po centrze z lewego narożnika golkiper Liverpoolu wybił piłkę daleko od bramki.

Kai Havertz zdobył bramkę dla "The Blues" w 110. minucie po wrzutce w pole karne z lewej strony murawy, ale radość nie trwała zbyt długo, gdyż piłkarz Chelsea był na spalonym!

Kolejne minuty to okres spokojniejszej gry po obu stronach murawy bez stuprocentowych sytuacji.

Mohamed Salah w 113. minucie spotkania znalazł trochę wolnej przestrzeni w "16", ale jego strzał został zablokowany przez Antonio Ruedigera.

W 117. minucie meczu na ofsajdzie został złapany Timo Werner. Chwilę później była akcja Liverpoolu, lecz po centrze w pole karne z lewej strony murawy skiksował Diego Jota.

W 120. minucie nastąpiła zmiana typowo pod rzuty karne! Kepa Arrizabalaga stanął między słupkami Chelsea w miejsce Edouarda Mendy'ego.

Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Rzuty karne musiały zadecydować, która drużyna zdobyła Puchar Ligi Angielskiej w sezonie 2021/22!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Ligi Angielskiej. Chelsea F.C. - Liverpool F.C. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Chelsea - Liverpool. "The Reds" z Pucharem Ligi Angielskiej po rzutach karnych!

Rzuty karne rozpoczął Liverpool. James Milner zmylił totalnie Kepą Arrizabalagę i było 1-0 dla "The Reds".'

Marcos Alonso strzelił w prawy dolny róg bramki i trafił do siatki (1-1).

Fabinho pewnym uderzeniem skierował piłkę do bramki (2-1).

Romelu Lukaku zmylił bramkarza Liverpoolu (2-2).

Virgil van Dijk także się nie pomylił i Liverpool prowadzi (3-2).

Kai Havertz również podtrzymał tendencję i trafił do siatki (3-3).

Trent Alexander-Arnold uderzył blisko lewego słupka, Kepa wyczuł intencję strzelającego, ale bramka (4-3).

Reece James strzelał identycznie jak Arnold i pewnie skierował piłkę do siatki (4-4).

Mohamed Salah także się nie pomylił i Liverpool na prowadzeniu (5-4).

Jorginho kompletnie zmylił Kellehera i 10/10 celnych karnych (5-5).

Diego Jota strzelił w środę bramki i Kepa nie miał nic do powiedzenia (6-5).

Antonio Ruediger także był nieomylny w serii "11". (6-6).

Divock Origi strzelił pewnie w środek bramki (7-6).

N’Golo Kante zmylił golkipera "The Reds" (7-7).



Andrew Robertson również trafił do siatki (8-7).



Timo Werner skierował piłkę do bramki po rękach Kellehera (8-8).

Harvey Elliott także był bezbłędny (9-8).



Thiago Silva zmylił bramkarza Liverpoolu (9-9).

Ibrahima Konate skierował piłkę do siatki, ale Kepa miał futbolówkę na ręce (10-9).



Trevoh Chalobah utrzymał nerwy na wodzy i strzelił na wyrównanie (10-10).



Caoimhín Kelleher zmylił totalnie bramkarza Chelsea (11-10).

Kepa strzelił wysoko nad bramką, a piłka poszybowała w trybuny! Liverpool wywalczył dziewiąty w historii Puchar Ligi Angielskiej!