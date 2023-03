2 kwietnia 2022 roku w spotkaniu między Brighton & Hove Albion a Norwich City na The Amex padł bezbramkowy remis - mimo to potyczka ta przyciągnęła bardzo dużo uwagi w... Polsce. A to wszystko za sprawą pewnego mocno nieprzyjemnego wydarzenia.

Już w 5. minucie murawę musiał opuścić bowiem reprezentant Polski Jakub Moder, który - jak się okazało po dokładniejszym badaniu - zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Taki uraz gwarantuje w zasadzie dłuższy rozbrat z futbolem - i niestety tak to też wyglądało w przypadku środkowego pomocnika.

Jakub Moder nie wystąpi dla Brighton do końca sezonu? Niepewna reakcja trenera

Od tamtego dnia Moder ani razu nie mógł pomóc "Mewom" w walce o ligowe punkty - ostatnie tygodnie przynosiły jednak raczej optymistyczne informacje dotyczące jego zmagań o powrót do optymalnej dyspozycji. Teraz nastroje na powrót nieco przygasił "The Argus", lokalny dziennik z Brighton.

Jak bowiem informuje gazeta, Polak wbrew oczekiwaniom może jednak nie zagrać jeszcze do końca bieżącej kampanii. Trener B&HA, Roberto De Zerbi, nie daje bowiem gwarancji na to, że tego typu scenariusz będzie możliwy do zrealizowania.

"Rozmawiałem z nim, czuje się lepiej" - stwierdził jakiś czas temu szkoleniowiec, dodając jednak: "Nie wiem, czy jest w stanie zagrać w tym sezonie, ale robi postępy". Co istotne, menedżer opisał, że jego podopieczny ćwiczy już normalnie z piłką pod czujnym okiem trenerów przygotowania fizycznego - niemniej kibice oczekiwali raczej pewniejszych deklaracji co do Modera...

Kiedy Jakub Moder znów zagra w reprezentacji Polski? Najbliższa okazja dopiero w czerwcu

Ten z pewnością przydałby się obecnie jako jedna z opcji do wyboru dla nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Fernando Santosa. Portugalczyk już 24 marca poprowadzi po raz pierwszy "Biało-Czerwonych" w meczu przeciwko Czechom, który odbędzie się w ramach eliminacji do Euro 2024. Powołania zostaną ogłoszone oficjalnie w ten piątek.

Trzy dni po starciu z Czechami nasi zawodnicy zagrają z Albanią - potem czeka ich przerwa aż do 20 czerwca. Czy wówczas, w potyczce z Mołdawią, Santos postawi na Jakuba Modera? Warto śledzić przez najbliższe tygodnie informacje z Wysp...

Jakub Moder / Andrzej Grupa / INTERIA.PL