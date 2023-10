Afera w Anglii. Manchester City przeprasza rodzinę Bobby Charltona

To był żenujący moment, bo zachowanie fanów Manchesteru City było niegodne. Bobby Charlton był piłkarzem powszechnie cenionym, mistrzem świata i wielką gwiazda futbolu. Zyskał tytuł szlachecki. To wielka legenda piłki nożnej, wybitny zawodnik, który kojarzony jest zwłaszcza z Manchesterem United. To w jego barwach wszedł w świat dorosłego futbolu. Dla "Czerwonych Diabłów" grał przez 17 lat, zdobywając między innymi trzy mistrzostwa Anglii. Złotymi zgłoskami zapisał się także na kartach reprezentacji Anglii. Był jednym z najważniejszych członków drużyny, która w 1966 roku zdobyła tytuł mistrza świata. W tym samym roku Sir Bobby Charlton został laureatem Złotej Piłki. Zmarł w sobotę.