Afera w Anglii. Brytyjski rząd maczał palce w sprzedaży Newcastle United?

Do transakcji nabycia Newcastle United Football Club przez Saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny (Public Investment Fund - PIF) doszło w październiku 2021 roku - opiewała ona na 300 milionów funtów . Według najnowszego raportu opublikowanego przez The Athletic , przy dokonaniu tego zakupu Saudyjczykom pomóc miał rząd Borisa Johnsona .

Arabia Saudyjska to ważny partner biznesowy Wielkiej Brytanii

Dlaczego właściwie brytyjskiemu rządowi miałoby zależeć na tym, aby Newcastle United trafiło w ręce akurat tego kraju ? Tutaj w grę wchodzi oczywiście geopolityka . Arabia Saudyjska jest najważniejszym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii na bliskim wschodzie. Wielka Brytania to natomiast najważniejszy sojusznik Arabii Saudyjskiej w Europie. Oba kraje mocno korzystają na swoim partnerstwie.

Z e-maili, które dostały się w ręce dziennikarzy miało wynikać m.in. to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokonywało starań, aby zmienić wizerunek Arabii Saudyjskiej , która jest postrzegany jako kraj w skrajny sposób łamiący prawa człowieka.

Jedną z najważniejszych motywacji brytyjskiego rządu miał być wielki program inwestycyjny - PIF ma na celu ukierunkowanie bezpośrednich inwestycji wynoszących 30 miliardów dolarów w ciągu 10 lat do Wielkiej Brytanii - czytamy w jednym z maili. Wiadomość ujawnia, że Wielka Brytania i Arabia Saudyjska zobowiązały się do długoterminowego partnerstwa , które ma na celu zdywersyfikować saudyjską gospodarkę - uniezależnić ją w dużej mierze od ropy naftowej i gazu.

Boris Johnson zawsze zaprzeczał, że rząd ingerował w tę transakcję

Były premier Boris Johnson i szef Premier League Richards Masters zawsze zaprzeczali, że istniała jakakolwiek ingerencja z zewnątrz w transakcję z Saudyjczykami opiewającą na 300 milionów funtów . Jednak 59 stron e-maili odkrytych przez dziennikarzy The Athletic rzucają duży cień wątpliwości na ich wcześniejsze zapewnienia.

- To są sprawy handlowe wyłącznie dla zainteresowanych stron. Rząd nigdy nie był zaangażowany w rozmowy na temat sprzedaży Newcastle United - mówił w 2021 roku Boris Johnson przed brytyjskim parlamentem. Richards Masters natomiast zarzekał się, że w sprawie nigdy nie było żadnych nacisków. Raport The Athletic sprawia, że ich słowa stają się z perspektywy czasu o wiele mniej wiarygodne.

Pierwszy sezon PIF w europejskich futbolu przebiega znakomicie

Dla brytyjskiego rządu Saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny jest ważnym i bardzo potężnym partnerem. Jednym to bowiem jeden z największych państwowych funduszy majątkowych na świecie z aktywami o wartości około 500 miliardów funtów. PIF posiada udziały w globalnych firmach takich jak Facebook, Disney, Uber i wielu innych. Gdy Mike Ashley szukał chętnego do zakupu Newcastle United, Saudyjczycy wyczuli znakomitą okazję do wejście w europejski futbol.