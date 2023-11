AC Milan, Napoli, czy AS Roma? Media: Jakub Kiwior podjął decyzję

Transfer do Arsenal u miał być dla Jakuba Kiwiora przepustką do wielkiego futbolu. Niestety niemal rok po odejściu ze Spezii Calcio reprezentant Polski wciąż nie przekonał do siebie Mikela Artety . Jego transfer traktować można bardziej w charakterze długofalowej inwestycji, aniżeli ważnego wzmocnienia na najbliższy czas.

Jakub Kiwior ma wielki potencjał, a będzie jeszcze lepszy. [...] Z każdym dniem staje się coraz lepszy. Nie tylko pod względem postawy na treningach, ale też w kontekście językowym czy pracy z zespołem. Jest dużo bardziej stabilny, a przede wszystkim to zawodnik, którego lubię. Dlatego ściągnąłem go do Arsenalu

Kiwior nie myśli o odejściu z Arsenalu

We Włoszech wiele pisze się o potencjalnym powrocie 23-latka do Serie A. Zainteresowanie wypożyczeniem go wykazały już AC Milan, Napoli, a także AS Roma. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy włodarze Arsenalu poważnie zastanawiają się nad wysłaniem Kiwiora do ligi włoskiej, by mógł ogrywać się, kiedy nie może liczyć na częstsze szanse w Premier League.