Absolutny pogrom w Anglii, kibice mieli dość. Kiwior znowu zabłysnął

Po zakończeniu w poniedziałek 27. kolejki rozgrywek "The Reds" niezmiennie liderowali tabeli z 63 punktami na koncie, "The Citizens" mieli o jeden punkt mniej, a 61 pkt mieli "Kanonierzy" - podopieczni Mikela Artety przy tym trzy kolejne "oczka" uzyskali po absolutnym zmiażdżeniu Sheffield United .

Sheffield United - Arsenal: Kiwior z kolejną asystą, "Kanonierzy" rozbili rywali

W rozpoczętym 4 marca o godz. 21.00 spotkaniu wielkie strzelanie zaczęło się już w 5. minucie, kiedy to na listę strzelców wpisał się Martin Odegaard . Potem sporego pecha miał Jayden Bogle , który zapisał przy swoim nazwisku trafienie samobójcze - a stało się to w 13. minucie. Dwie minuty potem z kolei miała miejsce taka sytuacja:

Do siatki trafił Gabriel Martinelli, któremu futbolówkę odegrał reprezentant "Biało-Czerwonych" Jakub Kiwior. Choć ta asysta może nie trafi akurat do kompilacji najbardziej spektakularnych zagrań ostatniej serii spotkań PL, to niezmiennie cieszy fakt, że Polak znowu przyczynił się do sukcesu ekipy z Emirates. Od początku lutego było to z jego strony trzecie kluczowe podanie, do tego nie tak dawno zdobył bramkę przeciwko Newcastle.