Rosyjska napaść na Ukrainę spotkała się z szeregiem sankcji ze strony wielu państw świata oraz organizacji międzynarodowych - dotyczą one nie tylko Federacji Rosyjskiej samej w sobie, ale również jej obywateli, a zwłaszcza oligarchów, mających mniej lub bardziej wyraźnie powiązania z Kremlem.

Do ich grona zalicza się Roman Abramowicz, który od blisko dwóch dekad stał na czele londyńskiej Chelsea. 55-latek - przewidując, że niebawem dotknie go mocno fala finansowych obostrzeń ze strony brytyjskiego rządu - postanowił najpierw usunąć się w cień i przekazać rządy w klubie fundacji charytatywnej klubu, a następnie ogłosić chęć sprzedania drużyny, która pod jego rządami stała się czołową europejską marką piłkarską.

Roman Abramowicz rozstaje się z Chelsea. John Terry dziękuje rosyjskiemu miliarderowi

Tym samym kończy się na pewno ważna era w angielskim futbolu. I choć osiągnięcia Abramowicza w "The Blues" są niepodważalne, to niekoniecznie musi on liczyć na ciepłe, publiczne pożegnania ze strony byłych i obecnych członków klubu - jako człowiek blisko związany z Władimirem Putinem, architektem zbrojnej agresji przeciw Ukrainie, w zachodnich mediach widziany jest już coraz częściej jako "persona non grata".

Na odwagę zebrał się jednak John Terry, legenda ekipy ze Stamford Bridge i wieloletni kapitan drużyny. 41-latek, ostatnio zajmujący się głównie trenowaniem futbolistów, zamieścił w serwisie Instagram krótki komentarz pod oświadczeniem dotyczącym sprzedaży Chelsea.

"Dziękuję ci Roman, Najlepszy Właściciel na ŚWIECIE" - napisał Terry, a jego wpis otrzymał już blisko 55 tys. polubień, można więc rzec, że te słowa spotkały się z dosyć sporym odzewem kibiców.

Wojna w Ukrainie powoduje zmieszanie wśród fanów Chelsea

Dla fanów "The Blues" obecna sytuacja jest więcej, niż niekomfortowa - z jednej strony w zdecydowanej większości popierają oni Ukrainę i opowiadają się przeciwko rosyjskiemu atakowi, z drugiej zaś strony Abramowicz budzi ich szacunek i sympatię ze względu na to, jak wyciągnął on klub z zapaści na finansowe szczyty.

W "erze Abramowicza" Chelsea udało się zdobyć łącznie 21 trofeów - m.in. pięć mistrzostw Anglii, pięć Pucharów Anglii i dwa puchary Ligi Mistrzów.

John Terry występował w CFC w latach 1998-2017. To oznacza, że z Abramowiczem współpracował od 2003 r. przez 14 lat.