Na pierwszego gola w tym meczu musieliśmy czekać niemal do samego końca pierwszej odsłony. W 43. minucie fenomenalnym uderzeniem popisał się Cody Gakpo. Holender dopiero co przeszedł do Liverpoolu i już zapisał się na liście strzelców w najbardziej prestiżowym ligowym meczu sezonu.