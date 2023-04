330 milionów na nic? Bolesna wpadka Chelsea w Londynie

Chelsea - Aston Villa 0:2. Londyńczycy wrócili na złą ścieżkę

Zwycięzcy Ligi Mistrzów z 2021 roku są na dopiero jedenastym miejscu w tabeli Premier League. Do czwartego Tottenhamu tracą jedenaście punktów, a w środku tygodnia zagrają z Liverpoolem, który również potrzebuje "oczek" jak tlenu, by zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Do następnej edycji Champions League można też się dostać poprzez wygranie aktualnej, ale trudno spodziewać się, by w takiej formie podopieczni Grahama Pottera podbili Europę, pokonując po drodze Real Madryt i Manchester City lub Bayern Monachium.