25-letni mężczyzna nazwał Ivana Toneya "czarną k***ą"

Sprawą zajęła się policja z regionu Nortumbrii i dotarła do 25-latka, któremu przedstawiła zarzuty mowy nienawiści i postawiła go przed sądem. Tam Neill przyznał się do winy i zwrócił się do sądu z prośbą o łagodny wymiar kary w związku ze swoją skruchą. "Jestem zniesmaczony i zawiedziony swoimi czynami. Chcę stać się lepszym człowiekiem" cytują jego słowa z sądu angielskie media. Kary jednak nie uniknął.