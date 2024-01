20 minut Jakuba Modera. Mógł zostać bohaterem

Obie drużyny są wciąż w grze w Lidze Europy . "Mewy" i "Młoty" znajdują się tuż za ścisłą czołówką, niestety wtorkowy mecz rozpoczęły bez Polaków na boisku - bramkarz Łukasz Fabiański jest w tym sezonie żelaznym rezerwowym, a Jakub Moder jest dopiero stopniowo wprowadzany do gry po długiej kontuzji - wszedł do gry w 74. minucie.

Drugą połowę lepiej zaczęli goście, raz po raz kotłowało się pod bramką West Hamu, bramka wisiała w powietrzu. To było aż nieprawdopodobne, że wciąż utrzymywał się wynik bezbramkowy. Wreszcie w 74. minucie na boisku pojawił się Jakub Moder. Za chwilę reprezentant Polski wyłożył piłkę innemu rezerwowemu, Adamowi Lallanie, ale ten po rykoszecie trafił w bramkarza. Wreszcie w 86. minucie po dośrodkowaniu piłka nieoczekiwanie wylądowała pod nogami Modera, który w trudnej sytuacji uderzył wysoko nad bramką. I to by było na tyle, spotkanie zakończyło się nielubianym przez kibiców rezultatem bezbramkowym. To pierwszy w tym sezonie mecz, w którym bramkarz "Mew" zachował czyste konto.