17-letni reprezentant Polski trenował z pierwszym zespołem Manchesteru United

Oyedele pracował z zespołem w czasie jego przygotowań do wyjazdowego meczu Ligi Europy z Omonią Nikozja. Oprócz niego Erik ten Hag zdecydował się zaprosić na zajęcia innych juniorów - Toby`ego Collyera, Isaka Hansena-Aaroena oraz Omariego Forsona.

Udział młodzieżowego reprezentanta Polski w treningach mógł być spowodowany dobrą postawą w barwach drużyny U-18, która w ostatnim meczu wygrała 6:1 z Blackburn, a Oyedele zdobył jednego z goli. W nagrodę w tym tygodniu miał okazję popracować ze wszystkimi gwiazdami Czerwonych Diabłów, z Cristiano Ronaldo czy Casemiro na czele.

Premier League. Maxi Oyedele trenował z Manchesterem United

Oyedele jest reprezentantem Polski do lat 19, mimo, że w teorii mógłby grać w młodszej kategorii wiekowej. Na tle starszych kolegów jednak radzi sobie bardzo dobrze, co pokazały niedawne mecze kadry w eliminacjach do juniorskiego Euro. Oyedele zagrał w każdym z meczów pierwszej rundy eliminacji, a Polacy zapewnili sobie awans do dalszej części rozgrywek.

Oyedele to środkowy pomocnik, po którym widać sporo cech rozgrywającego, lubiącego kontrolować tempo gry swojego zespołu. W zeszłym sezonie zdobył z zespołem młodzieżowy Puchar Anglii, a w tym ma już na koncie mecze zarówno w drużynie U-18, jak i U-21. W tym drugim zespole zagrał także już mecz w seniorskiej piłce, chociaż na razie tylko symboliczny, bo pojawił się na boisku na minutę w meczu EFL Trophy z Carlisle United.