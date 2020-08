Końcowe sekundy drugiej połowy, która została przedłużona o pięć minut. Czy któraś z ekip zdoła zdobyć bramkę "do szatni"?

Do przerwy Arsenal remisuje z Chelsea 1-1.

Chelsea lepiej rozpoczęła to spotkanie, czego efektem była bramka Christiana Pulisicia. Później jednak Arsenal zdołał dojść do głosu i odpowiedział golem z rzutu karnego autorstwa Pierre-Emericka Aubameyanga. Złą wiadomością dla podopiecznych Franka Lamparda jest kontuzja Cesara Azpilicuety.

Czy trener Mikel Arteta zdoła poprowadzić Arsenal do triumfu?

Christian Pulisic dopadł do piłki na połowie boiska, pomknął lewą flanką i oddał strzał! Był on jednak niecelny, bo skrzydłowy Chelsea... zakończył tę szarżę z kontuzją!

Mateo Kovaczić zagrywał prostopadle do Masona Mounta... Nie porozumieli się jednak obaj piłkarze Chelsea. Piłka ląduje w rękach Emiliano Martineza.

Tym razem to Chelsea spokojnie konstruuje atak pozycyjny.

Niezłe zagrania w pole karne do Masona Mounta! Jorginho pomylił się jednak naprawdę minimalnie przy podaniu!

Odpowiedź Arsenalu! Alexandre Lacazette zagrał do Pierre-Emiericka Aumabeyanga, którego powstrzymał jednak we własnym polu karnym Andreas Christensen. To jego kolejna udana interwencja po wejściu z ławki!