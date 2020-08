Łatwo jednak zauważyć, komu bardziej powinno zależeć na triumfie. Dla Arsenalu – ósmej ekipy minionego sezonu Premier League - sięgnięcie po Puchar Anglii to jedyna szansa na to, by w przyszłym sezonie zagrać w europejskich pucharach. Ewentualnie niepowodzenie radykalnie wpłynie na klubowe finanse.