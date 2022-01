Tymczasem z kontrą ruszył Salah, który przy próbie zejścia do środka i uderzenia z lewej nogi, został w porę zablokowany.

Fantastyczny strzał Kovavicia!

Co za gol! Nieprawdopodobny strzał Kovacicia! Chorwat dopadł do wybitej piłki z własnego pola karnego i przymierzył z powietrza w fenomenalny sposób! Futbolówka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki!