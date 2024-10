Fan poprosił o autograf, a Portugalczyk... odebrał mu koszulkę. Głośno o kradzieży

Do nietypowej sytuacji, która została sfilmowana pod stadionem aktualnego klubu Naniego , Estreli Amadora , doszło w chwili, kiedy portugalski skrzydłowy wyjeżdżał z obiektu po treningu.

Kiedy jeden z kibiców podał piłkarzowi siedzącemu w samochodzie koszulkę do podpisu, ten ze zdziwieniem obejrzał reprezentacyjny trykot zatrzymując go dla siebie. Zaskoczonemu kibicowi oświadczył, że koszulka jest jego własnością, wykradzioną mu z domu przez sprzątaczkę, po czym odjechał.

Tymczasem, jak utrzymuje piłkarz, zarekwirowany kibicowi sprzęt sportowy to bardzo ważna dla niego pamiątka. W tę koszulkę Nani miał być ubrany podczas półfinałowego spotkania przeciwko Walii w mistrzostwach Europy we Francji w 2016 r. Portugalczycy, którzy awansowali do tego meczu po wyeliminowaniu Polski, pokonali rywala z Wysp 2:0. Jedną z bramek strzelił wówczas Nani.