Cristiano Ronaldo znów w Sportingu? Tego pragnie jego matka

Kiedy stawało się jasne, że Cristiano Ronaldo opuści Juventus, w zasadzie od razu ruszyła lawina spekulacji na temat potencjalnych kandydatów do przejęcia Portugalczyka. W gronie wymienianych klubów było oczywiście PSG, Real Madryt, Manchester United, czy - co najbardziej szokujące - Manchester City. Bez wątpienia najbardziej "egzotyczne" okazały się plotki dotyczące powrotu "CR7" do lizbońskiego Sportingu - a do ich powstania przyczyniła się matka piłkarza.

Dolores Aveiro jest bowiem zadeklarowaną fanką ekipy "Lwów", co z chęcią podkreśla na każdym kroku. Bez ogródek mówiła więc dziennikarzom, że codziennie namawia swojego potomka na podpisanie kontraktu ze Sportingiem. Piłkarz ostatecznie powrócił do swojego dawnego klubu - był nim jednak Manchester United.



Dolores Aveiro: Cristiano Ronaldo musi wrócić do Sportingu

Mimo to Aveiro nie porzuciła swojego marzenia. Jak powiedziała w podcaście "AND de Leao", udostępnianym przez sam lizboński klub, cały czas marzy o ponownym zobaczeniu syna w zielono-białych barwach.



"Ronaldo musi tutaj powrócić. Gdyby to ode mnie zależało, już dawno by tu był" - stwierdziła kobieta w wywiadzie. Jak dodała, "CR7" w dalszym ciągu lubi śledzić mecze portugalskiej ekipy.



"Powiedziałam mu już - 'Synu, nim umrę, chcę zobaczyć twój powrót do Sporingu" - dodaje Dolores Aveiro. Według jej relacji Ronaldo na takie stwierdzenie miał odpowiedzieć krótko: "Zobaczymy".

Matka zawodnika przyznała, że ma jeszcze jedno marzenie - chciałaby zobaczyć swojego syna oraz wnuka (Cristiano Ronaldo juniora) wspólnie występujących dla "Lwów". Jej zdaniem Ronaldo junior jest obecnie znacznie lepszy, niż był jego ojciec w podobnym wieku.

Sporting CF był pierwszym klubem w dorosłej karierze "CR7"

"CR7" występował w dorosłej drużynie Sportingu przez zaledwie jeden sezon - w trakcie kampanii 2002/2003. W sierpniu 2003 roku klub z Lizbony rozegrał mecz towarzyski z Manchesterem United. Ronaldo wypadł wówczas tak spektakularnie, że ówczesny menedżer "Czerwonych Diabłów" od razu zechciał mieć go w swoim składzie. To właśnie w MU genialny piłkarz osiągał swoje pierwsze sukcesy.

