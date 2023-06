Reprezentacja Polski do lat 18 przegrała ze Słowenią 0:1. Jedynego gola w meczu strzelił w 27. minucie Jaka Cuber Potocnik, który potknął się w polu karnym, ale wstając, znalazł się w stuprocentowej okazji na strzał głową. Przy próbie dośrodkowania fatalnie interweniował Jakub Rajczykowski, czym "dostarczył" futbolówkę wspomnianemu przeciwnikowi.

Z kolei kadra U-16 pokonała Norwegię 3:1. Jako pierwsi do głosu doszli Skandynawowie. W 9. minucie dobitkę dośrodkowania na gola zamienił Sean Nilsen-Modebe. Gracze Rafała Lasockiego byli w stanie jednak odwrócić losy rywalizacji w Szprotawie. Stało się to w drugiej połowie. Sygnał do ataku dał Jakub Adkonis w 52. minucie fenomenalnym uderzeniem z rzutu wolnego. W 65. minucie było już 2:1.