Media. Na jaw wyszła długość kontraktu Probierza, pilne wieści. Wszystko jasne

Nie ulega wątpliwości, że ostatnie wyniki, jak również styl gry polskiej reprezentacji były mocno rozczarowujące. "Ambitny" projekt Fernando Santosa nie wypalił, pozostawiając po sobie zgliszcza kompletnie rozbitej kadry . Cezary Kulesza, chcąc pokazać, że PZPN jest niezwykle atrakcyjną opcją na giełdzie trenerskich nazwisk, postawił na niewłaściwą kartę, wybierając kandydata, który już od pierwszego dnia nie pasował do typowo polskich realiów.

Michał Probierz nowym selekcjonerem polskiej reprezentacji. Wiadomo, jak długi będzie jego kontrakt

Świadczy o tym również kontrakt, który 50-latek otrzymał od władz rodzimego związku. Informacje o szczegółach wszelkich zapisów kontraktowych ujawnił dziennikarz Sport.pl, Kuba Seweryn. Według jego doniesień umowa ma obowiązywać do lipca 2024 roku.

W teorii jest to równoznaczne z tym, że doświadczony szkoleniowiec otrzymałby szansę prowadzenie "Biało-Czerwonych" na przyszłorocznym Euro, o ile się na nie zakwalifikujemy.

Nie jest tajemnicą, że przed sztabem Michała Probierza, jak i samymi zawodnikami niezwykle wymagające zadanie . Głównym celem będzie wywalczenie awansu do przyszłorocznych mistrzostw Europy, a także widoczny progres w grze naszej drużyny narodowej.

Jak można się spodziewać, nie będzie to zbyt łatwe zadanie, bo ekipa prowadzona przez Fernando Santosa zawodziła na całej linii. W chwili obecnej "Biało -Czerwoni" zajmują w swojej grupie kwalifikacyjnej dopiero przedostatnie miejsce. Pierwsza okazja, by polepszyć swoją sytuację, nadarzy się już w październiku, kiedy to Robert Lewandowski i spółka zjawią się na zgrupowaniu kadry.