Już raz wygraliśmy z Meksykiem. Pierwsze bramki Zbigniewa Bońka

Jacek Gmoch jednak przekombinował, za dużo było intelektualizmu, za mało konkretów, a przecież piłka nożna to najprostsza z gier. Zaczęło się od 0-0 z RFN na inaugurację mundialu na stadionie Monumental w Buenos Aires. Potem była wymęczona wygrana 1-0 z Tunezją , gdy przyszedł czas na trzeci grupowym mecz z Meksykiem . Piłkarski status "El Tri" był wtedy niższy niż obecnie. Do ostatniego meczu grupowego meksykanie przystępowali bez szans na awans - przed meczem z Polską na otwarcie stadionu w Rosario ulegli 1-3 Tunezji (pierwsza w historii wygrana drużyny afrykańskiej w historii mundiali) i 0-6 RFN.

22-latek, który wcześniej wchodził na boisko z ławki rezerwowych, spłacił kredyt zaufania i strzelił dwa gole. Na pierwszego musieliśmy czekać aż do końcówki pierwszej połowy. Kazimierz Deyna podaniem wypuścił w bój na skrzydle Grzegorza Lato. Ten przebił się przez meksykańskiego obrońcę, dobiegł do linii końcowej i mocnym podaniem zgrał piłkę do środka. Tam już czekał Boniek, który atomowym strzałem umieścił piłkę pod poprzeczką. Na początku drugiej połowy konsternacja - w 52. minucie Meksykanie wyrównali. Ignacio Flores Ocaranza popędził skrzydłem, mocno podał w pole karne i w zasadzie trafił Victoria Rangela. Piłka odbiła się od napastnika Guadalajary i wpadła do siatki obok zaskoczonego Jana Tomaszewskiego.