Wielkie kuriozum w polskiej piłce. Tego jeszcze nie było. "Nie odbędzie się"

Klasyczne spotkanie między mistrzem a zdobywcą Pucharu Polski jest zwykle symbolicznym otwarciem regularnego sezonu i okazją do rozpoczęcia go od wygrania trofeum. W tym roku organizacja Superpucharu Polski napotyka jednak na ogromne problemy. Według Krzysztofa Marciniaka z CANAL+ nie należy spodziewać się tego meczu w najbliższym czasie .

PZPN ogłosił termin, który nikomu nie odpowiada

To nie jest zresztą koniec nieporozumień. Zaledwie dzień wcześniej "Duma Podlasia" rozegra wyjazdowy sparing z Legią Warszawa. Wisła Kraków zaproponowała zorganizowanie starcia o Superpuchar Polski u siebie, ale to również nie jest na rękę Jagiellonii. Feralny termin zupełnie rozbiłby bowiem ich przygotowania do rywalizacji w innych rozgrywkach. Odpowiadałby jej 14 lipca, który z kolei wyklucza "Biała Gwiazda". Walka o trofeum przypadłaby dla niej bowiem pomiędzy dwoma starciami w eliminacjach do Ligi Europy.