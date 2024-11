W trakcie kampanii 2023/2024 Wisła Kraków nie zdołała wypełnić swojego wielkiego celu i wywalczyć sobie na poziomie pierwszoligowym miejsca w tabeli, które zagwarantowałoby jej powrót do PKO BP Ekstraklasy . Osiągnęła jednak inny sukces i 2 maja zdobyła Puchar Polski , wygrywając w finale zmagań z Pogonią Szczecin.

Kilka tygodni później ze swego pierwszego w historii mistrzostwa kraju cieszyć się mogli zawodnicy Jagiellonii Białystok - to zaś oznaczało, że ekipa z Podlasia powinna zmierzyć się z "Białą Gwiazdą" o Superpuchar Polski. Problem w tym, że do teraz nie udało się dojść do konsensusu w kwestii zorganizowania tego starcia.