PZPN ogłosił ws. hitu i od razu zawrzało. Błyskawiczna fala krytyki

PZPN ogłasza ws. Superpucharu Polski - i się zaczęło!

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że mecz o Superpuchar Polski zostanie rozegrany w niedzielę, 7 lipca 2024 roku" - czytamy w oświadczeniu. Konkretna godzina ma zostać podana w późniejszym terminie, jest za to pełna jasność co do tego, że to ekipa z Białegostoku, jako mistrz kraju, będzie gospodarzem zmagań - zgodnie zresztą z tradycją z poprzednich lat.