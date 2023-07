Polsat i Polsat Sport Extra w sobotę pokażą mecz o Superpuchar Polski

Rozgrywany od 1983 roku mecz o Superpuchar Polski, to konfrontacja mistrza i zdobywcy krajowego trofeum, symbolicznie otwierająca nowy sezon piłkarski nad Wisłą. W sobotę 15 lipca o to trofeum powalczą Raków Częstochowa i Legia Warszawa . Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Przemysław Łagożny . Reporterami będą natomiast Marcin Feddek i Paweł Ślęzak . Spotkanie rozpocznie się punktualnie o 20:00 w Polsacie i Polsacie Sport Extra. W tym drugim kanale już od godziny 19:00 widzowie będą mogli śledzić program studyjny realizowany wprost ze stadionu miejskiego w Częstochowie.

Doświadczona Legia kontra skuteczny Raków

Legia to rekordzista pod względem liczby występów w meczu o Superpuchar Polski. Na 15 prób warszawianie wywalczyli to trofeum czterokrotnie, ostatni raz w 2008 roku. Zupełnie inaczej wygląda dorobek Rakowa. Częstochowianie wystąpili w meczu o Superpuchar dwa razy, w latach 2021 oraz 2022, i w obydwu przypadkach rozstrzygali go na swoją korzyść. W tym roku mają więc szansę na klasycznego hat-tricka.