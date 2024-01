Koniec eldorado. Były piłkarz Legii podjął pracę na magazynie

Koszalin nie jest miastem, który byłby sławny dzięki piłce nożnej, niemniej kilku ciekawych piłkarzy stamtąd pochodzi, by wspomnieć reprezentantów kraju jak: Mirosław Okoński, Mirosław Trzeciak czy Sebastian Mila . Tamtejszy klub Gwardia najwyżej grał na drugim poziomie ligowym w latach 70., 80. i 90. XX wieku. XXI wiek to kompletny marazm piłkarski, aczkolwiek nowa nadzieja wstąpiła w środowisko roku temu, gdy na horyzoncie pojawił się długo oczekiwany "inwestor".

IV-ligowa Gwardia Koszalin na skraju upadku. Piłkarze chcą rozwiązywać kontrakty

Masłowski miał wybrać grę w IV-ligowej Gwardii zamiast w I-ligowym Zagłębiu Sosnowiec z prostej przyczyny - Adrian Dowhun obiecał więcej pieniędzy - jak pisał doskonale zorientowany w zachodniopomorskich realiach piłkarskich Norbert Skórzewski, była to pensja 22 tysięcy złotych plus mieszkanie .

Nie udało się awansować do III ligi w sezonie 2022/23, w obecnym na półmetku Gwardia zajmuje pozycję wicelidera (bilans 15-1-1 i tylko dwa punkty straty do Wybrzeża Rewalskiego Rewal), ale wygląda na to że klub ma o wiele większe kłopoty niż ligowa tabela. Dowhun, który zawodowo zajmuje się inwestowaniem cudzych pieniędzy, ulotnił się z klubu jak kamfora. Zaległości wobec zawodników sięgają wielu miesięcy, z tego powodu z pracy z drużyną zrezygnował trener Ireneusz Kościelniak, który wcześniej pracował m.in. na zapleczu Ekstraklasy. Doszło do tego, że aby mieć co włożyć na garnka, wspomniany Michał Masłowski podjął pracę w magazynie w jednym ze sklepów znanej sieci sprzedającej RTV/AGD. Oczywiście nie ma w tym nic złego, pokazuje jedynie skalę upadku Gwardii Koszalin.