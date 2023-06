Święto niezwykłego klubu. III liga na 40-tysięczniku

III-ligowa Gedania Gdańsk zakończy ligowy sezon meczem z Olimpią Grudziądz na nowoczesnej, ponad 40-tysięcznej Polsat Plus Arenie. To będzie zasłużona nagroda dla drużyny beniaminka i klubu, który był ostoją polskości w międzywojennym Wolnym Mieście Gdańsku. Gedania to klub ze wspaniałą i tragiczną historią, ale nie patrzy za siebie, a naprzód. Dziś w jej barwach trenuje blisko 800 młodych adeptów na obiekcie, którego zazdroszczą kluby wyżej notowane.