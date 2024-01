Wieczysta Kraków już dawno temu zdążyła przyzwyczaić swoich fanów do tego, że co jakiś czas odpala prawdziwą "bombę" transferową - dość powiedzieć, że latem 2023 roku do ekipy z Chałupnika dołączyli chociażby Michał Pazdan czy Jacek Góralski .

Michał Trąbka w Wieczystej. Zimowy hit krakowskiego zespołu

Jest to pomocnik Michał Trąbka - związany dotychczas ze Stalą Mielec, w której to regularnie trafiał do pierwszej jedenastki w bieżącej kampanii. W swoim CV ma on również m.in. ŁKS Łódź czy rezerwy Legii Warszawa, a za czasów juniorskich zbierał szlify chociażby w akademii Górnika Zabrze.